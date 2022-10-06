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Погода в Днепре в четверг, 6 октября: облачно и без осадков

Вчера 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 6 октября: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурная погода будет держаться в Днепре не весь день — вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 6 октября:

  • Сорняк высокий — снега зимой будет много.
  • Мало грибов — зима будет суровой.
  • Кошка умывается левой лапкой — к плохой погоде, правой — к хорошей.
  • Журавли улетели — осень уступила место зиме.
  • Полевые мыши пришли в деревню — к суровой зиме.
  • Петух начал петь ночью — к непогоде.
  • Вороны нахохлились — к осадкам.
  • Туманы и иней на деревьях — к хорошему урожаю в следующем году.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 6 октября: облачно и без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 6 октября: облачно и без осадковРусский

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