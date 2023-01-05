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Погода в Днепре в четверг, 5 января: возможен дождь со снегом

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 5 января: возможен дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Днем, возможно, будет идти дождь со снегом. К вечеру он должен ослабнуть. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 5 января:

  • По погоде 5 января определяли, каким будет ноябрь.
  • Ветреная погода в этот день обещает урожайное лето.
  • Оконные ставни скрипят – к оттепели.
  • Снег при безветренной погоде – к хорошему урожаю.
  • Куры беспокойно себя ведут – к метели.
  • Лошадь храпит – к снежной буре и затяжному ненастью.
  • Кошка просится на печь – к большому холоду.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 5 января: возможен дождь со снегомУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 5 января: возможен дождь со снегомРусский

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