Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода в Днепре в четверг, 3 ноября: облачно, вечером ожидается дождь

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 3 ноября: облачно, вечером ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Вечером ожидается сильный дождь. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Народные приметы на 3 ноября:

  • Если снега выпало много, то и хлеба вырастет много.
  • Если дым идет вверх, погода будет ясной и солнечной.
  • Если 3 ноября дует теплый ветер – начнется затяжная оттепель.
  • Выпавший снег не тает – будет много подснежников.
  • Вечер тихий и безоблачный – следующий день будет погожим.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 3 ноября: облачно, вечером ожидается дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 3 ноября: облачно, вечером ожидается дождьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода в Днепре в среду, 2 ноября: облачно, вечером возможен дождь
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода в Днепре в среду, 2 ноября: облачно, вечером возможен дождь

    Захватите с собой зонт!

    Фентези, ужастик и романтическая мелодрама: ТОП-10 фильмов для просмотра осенью
    Новости Днепра
    01.11.2022 15:23
    Фентези, ужастик и романтическая мелодрама: ТОП-10 фильмов для просмотра осенью

    Остался последний месяц осени, самый холодный, дождливый и «темный». Жители…

    Привет, ноябрь: сегодня днепрян ждет облачная погода
    Новости Днепра
    01.11.2022 06:15
    Привет, ноябрь: сегодня днепрян ждет облачная погода

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Одевайтесь теплее: сегодня днепрян ждет прохладная и облачная погода
    Новости Днепра
    31.10.2022 06:15
    Одевайтесь теплее: сегодня днепрян ждет прохладная и облачная погода

    Зонт можно оставить дома!

    Последние новости

    Магнитные бури в ноябре – половина дней месяца будут сложными
    Магнитные бури в ноябре – половина дней месяца будут сложными

    Первые геомагнитные колебания ожидаются с 6 по 8 ноября. Магнитная буря будет легкой, но может повлиять на самочувствие.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Херсонской области погибли два бойца из Новомосковска
    В Херсонской области погибли два бойца из Новомосковска

    В войне за свободу Украины погибли два бойца из Новомосковска – старший солдат Андрей Пидкевич и лейтенант Роман Авраменко.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В Днепре из-за перекрытия Мануйловского проспекта изменится маршрут автобусов
    В Днепре из-за перекрытия Мануйловского проспекта изменится маршрут автобусов

    В Днепре автобусные маршруты № 7, 27, 70, 158, 31 149 и 153 изменят движение из-за перекрытия Мануйловского проспекта.

    Вчера 20:30
    0
    просмотров
    Уместятся 28 человек: как в Днепре выглядят укрытия на остановках (ФОТО)
    Уместятся 28 человек: как в Днепре выглядят укрытия на остановках (ФОТО)

    В Днепре на остановках общественного транспорта начали устанавливать защитные сооружения.

    Вчера 19:46
    0
    просмотров
    В больнице Днепра умерла упавшая со второго этажа женщина
    В больнице Днепра умерла упавшая со второго этажа женщина

    Во вторник, 2 ноября, в больнице Днепра скончалась 37-летняя женщина. Она упала со второго этажа. Врачи две недели боролись за жизнь пострадавшей.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Россияне ведут наступление на ряде направлений и активно применяют авиацию, — Генштаб
    Россияне ведут наступление на ряде направлений и активно применяют авиацию, — Генштаб

    Российские военные ведут наступательные действия в ряде направлений. Также в течение суток активно применяли авиацию и РСЗО для ударов.

    Вчера 19:15
    просмотров
    В Днепре на Запорожском шоссе сбили ребенка
    В Днепре на Запорожском шоссе сбили ребенка

    В Днепре на Запорожском шоссе черная "Волга" сбила ребенка.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Набережная, стадионы и не только: где в Днепре побегать и найти беговую компанию
    Набережная, стадионы и не только: где в Днепре побегать и найти беговую компанию

    Бег один из самых доступных видов спорта для которого нужны только кроссовки и желание. Он становится все более популярным в Днепре, особенно на фоне ковидных ограничений, которые действовали в спортзалах и нынешних регулярных «сирен», когда заведения должны приостанавливать свою работу…

    Вчера 17:42
    просмотров
    Длинные и опасные: на Днепропетровщине обнаружили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55 (ФОТО)
    Длинные и опасные: на Днепропетровщине обнаружили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55 (ФОТО)

    Вчера в Днепропетровской области пиротехники обезвредили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55, которые накануне сбили украинские военные.

    Вчера 17:39
    0
    просмотров
    Обломок залетел в головной мозг: в Днепре спасли переселенца из Бахмута
    Обломок залетел в головной мозг: в Днепре спасли переселенца из Бахмута

    В Днепре спасают переселенца из Бахмута, которому обломок вражеского снаряда залетел в голову.

    Вчера 17:35
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх