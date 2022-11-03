Погода в Днепре в четверг, 3 ноября: облачно, вечером ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Вечером ожидается сильный дождь. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.
Народные приметы на 3 ноября:
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