Погода в Днепре в четверг, 20 октября: ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Вечером ожидается дождь! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 7,8 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Зонт сегодня не понадобится!

Несколько лет назад в Днепре были переименованы несколько десятков улиц.…

Захватите с собой зонт!

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