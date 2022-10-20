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Погода в Днепре в четверг, 20 октября: ожидается сильный дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 20 октября: ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Вечером ожидается дождь! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 7,8 метров в секунду.

Народные приметы на 20 октября:

  • Облака плывут с севера на юг — к солнечной погоде.
  • Низкие темные облака предвещают холод, а может, и снегопад.
  • Если солнце взошло быстро и ярко светит, погода переменится.
  • Много еловых шишек — к урожаю яровых.

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