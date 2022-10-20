Погода в Днепре в четверг, 20 октября: ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Вечером ожидается дождь! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 7,8 метров в секунду.
Народные приметы на 20 октября:
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Несколько лет назад в Днепре были переименованы несколько десятков улиц.…
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На блокпосте в Павлоградском районе Днепропетровской области полицейские задержали 23-летнего водителя с поддельными правами.
В Днепре водитель маршрутки №107 управлял машиной под действием наркотиков. Патрульные обнаружили это во время профилактической проверки городского пассажирского транспорта.
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Им удалось атаковать шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники и уничтожить один мост.
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В Каменском Днепропетровской области неизвестный напал на женщину 68 лет, отобрав у нее сумку с продуктами, деньгами и документами.
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Еще 50 лет назад в Днепре насчитывалось около 20 кинотеатров. Поход на фильм – был любимым развлечением жителей города. Кинотеатры работали в спальных районах, в центре, открывались на новых жилмассивах и рядом с рынками.
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