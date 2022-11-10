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Погода в Днепре в четверг, 10 ноября: облачно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 10 ноября: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. К обеду столбики термометра будут показываться до +9°. Скорость ветра до 3,3 метра в секунду.

Народные приметы на 10 ноября:

  • Если пчелы плотно залепляют леток, то стоит ждать холодную зиму.
  • Если шишек на елях и соснах немного, то зима не будет суровой.
  • Ранний листопад – к хорошей осени и теплой зиме, поздний– к суровой зиме.
  • Облака плывут в направлении с юга на север – погода будет пасмурной.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 10 ноября: облачно и без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 10 ноября: облачно и без осадковРусский

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