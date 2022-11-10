Погода в Днепре в четверг, 10 ноября: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. К обеду столбики термометра будут показываться до +9°. Скорость ветра до 3,3 метра в секунду.
Народные приметы на 10 ноября:
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Будьте осторожны!
Одевайтесь теплее, друзья!
Одевайтесь теплее, друзья!
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