Погода в Днепре на 27 марта: облачно, но по-весеннему тепло

Согласно прогнозам синоптиков, облака в Днепре будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером снова занять свое прежнее место. Ночью ожидается дождь. К утру он закончится и больше осадков не предполагается. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 27 марта:
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