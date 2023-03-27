Погода в Днепре на 27 марта: облачно, но по-весеннему тепло

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, облака в Днепре будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером снова занять свое прежнее место. Ночью ожидается дождь. К утру он закончится и больше осадков не предполагается. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 27 марта:

Гром сегодня предвещает теплое и урожайное лето.

Дятел активно стучит по деревьям — к потеплению.

Дневной ветер усиливается к вечеру — будет буря.

Если день морозный, то холода ещё неделю продержатся.

Ранний прилет жаворонков и грачей — к теплой весне.

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