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Погода в Днепре на 27 марта: облачно, но по-весеннему тепло

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре на 27 марта: облачно, но по-весеннему тепло

Согласно прогнозам синоптиков, облака в Днепре будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером снова занять свое прежнее место. Ночью ожидается дождь. К утру он закончится и больше осадков не предполагается. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 27 марта:

  • Гром сегодня предвещает теплое и урожайное лето.
  • Дятел активно стучит по деревьям — к потеплению.
  • Дневной ветер усиливается к вечеру — будет буря.
  • Если день морозный, то холода ещё неделю продержатся.
  • Ранний прилет жаворонков и грачей — к теплой весне.

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