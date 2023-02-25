Погода в Днепре на 25 февраля: ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Ночью будет идти дождь со снегом, который утром усилится. Ночью и утром будет идти дождь. Утром температура воздуха О°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

Меньше чем через неделю наступит весна.

От всего сердца поздравляем с заслуженной победой!

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