Погода в Днепре на 25 февраля: ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Ночью будет идти дождь со снегом, который утром усилится. Ночью и утром будет идти дождь. Утром температура воздуха О°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.
Народные приметы на 25 февраля:
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