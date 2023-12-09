Погода на 9 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Ночью ожидается снег. Утро, день и вечер пройдут без осадков. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 9 декабря:
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