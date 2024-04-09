Погода на 9 апреля: в Днепре будет облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.
Народные приметы на 9 апреля:
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