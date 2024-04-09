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Погода на 9 апреля: в Днепре будет облачно, но тепло

Сегодня 06:15
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Хорошего весеннего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 9 апреля: в Днепре будет облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Народные приметы на 9 апреля: 

  • Яркое солнце 9 апреля — весна будет теплой.
  • Чибис кричит с вечера – к ясной погоде.
  • Птицы низко летают и много кричат – к засушливому лету.
  • Утренний туман — к большому разливу рек и ручьев.
  • На небе нет облаков — лето будет с грозами.

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Новости Днепра про Погода на 9 апреля: в Днепре будет облачно, но теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 9 апреля: в Днепре будет облачно, но теплоРусский

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