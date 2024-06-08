Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 8 июня: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
просмотров

Хорошего летнего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 8 июня: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем пойдет дождь с грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть.Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°.Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 8 июня: 

  • Цветит рябина — уродится овес.
  • Много комаров — в июле жди засухи.
  • Идет дождь 8 июня — будет много ягод.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 8 июня: в Днепре ожидается дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 8 июня: в Днепре ожидается дождьРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода на 7 июня: в Днепре будет тепло и солнечно
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 7 июня: в Днепре будет тепло и солнечно

    Хорошего летнего дня, друзья!

    Погода на 6 июня: в Днепре ожидается переменная облачность
    Новости Днепра
    06.06.2024 06:15
    Погода на 6 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 5 июня: в Днепре будет жарко, но ожидается дождь
    Новости Днепра
    05.06.2024 06:15
    Погода на 5 июня: в Днепре будет жарко, но ожидается дождь

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 4 июня: в Днепре будет очень тепло
    Новости Днепра
    04.06.2024 06:15
    Погода на 4 июня: в Днепре будет очень тепло

    Хорошего дня, друзья!

    Последние новости

    В Днепре должников в частном секторе с 10 июня отключат от воды: адреса
    В Днепре должников в частном секторе с 10 июня отключат от воды: адреса

    Днепроводоканал предупредил об отключении должников.

    Вчера 22:00
    2
    просмотров
    В Днепровском районе муж отомстил гостю, оскорбившему его жену
    В Днепровском районе муж отомстил гостю, оскорбившему его жену

    В Днепровском районе муж отомстил обидчику своей жены.

    Вчера 21:24
    0
    просмотров
    По Днепру бродил потерянный козел
    По Днепру бродил потерянный козел

    В Днепре потерялся козел.

    Вчера 20:44
    2
    просмотров
    В Днепре реконструируют Национальный театр им. Шевченко: кто профинансирует ремонт
    В Днепре реконструируют Национальный театр им. Шевченко: кто профинансирует ремонт

    Реконструируют Днепровский национальный театр им. Шевченко.

    Вчера 19:58
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине неизвестные хулиганы оставили без газа целую деревню
    На Днепропетровщине неизвестные хулиганы оставили без газа целую деревню

    В Днепропетровской области неизвестные самовольно перекрыли газ 100 потребителям

    Вчера 19:30
    1
    просмотров
    В Днепре 8 июня будут выключать свет, но не на весь день
    В Днепре 8 июня будут выключать свет, но не на весь день

    В Днепре в эту субботу снова могут выключать свет.

    Вчера 18:42
    2
    просмотров
    Жилое здание вместо сгоревшей мельницы: история необычного дома в центре Днепра
    Жилое здание вместо сгоревшей мельницы: история необычного дома в центре Днепра

    Улицы, отходящие от центрального проспекта Днепра являются одними из самых старых в городе. В частности, такой считается и улица Княгини Ольги. Она существует более 200 лет, но только чуть более 100 – на этой улице живут люди.

    Вчера 17:58
    3
    просмотров
    В Севастопольском парке в Днепре частично демонтируют мемориал
    В Севастопольском парке в Днепре частично демонтируют мемориал

    В Днепре в Севастопольском парке частично демонтируют мемориал, посвященный русским солдатам, участвовавшим в Севастопольской битве.

    Вчера 17:38
    2
    просмотров
    Экскурсии, концерты и спектакли: куда пойти на выходных в Днепре
    Экскурсии, концерты и спектакли: куда пойти на выходных в Днепре

    В Днепре в выходные пройдут интересные мероприятия.

    Вчера 16:48
    6
    просмотров
    Житель Новомосковска попал в больницу, потому что сам себе уколол антибиотик
    Житель Новомосковска попал в больницу, потому что сам себе уколол антибиотик

    Самолечение вредно для вашего здоровья.

    Вчера 16:36
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх