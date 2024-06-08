Погода на 8 июня: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем пойдет дождь с грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть.Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°.Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 8 июня:
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