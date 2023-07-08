Погода на 8 июля: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурная погода в Днепре будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. С середины дня и до его окончания будет идти дождь с грозой. Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 8 июля:

Выросло много осота — к холодной зиме.

Дождь пошел — к хорошему урожаю меда.

Дождь в первой половине дня будет недолгим.

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