Погода на 8 июля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурная погода в Днепре будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. С середины дня и до его окончания будет идти дождь с грозой. Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 8 июля:
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