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Погода на 8 декабря: в Днепре ожидается снег

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 8 декабря: в Днепре ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Вечером снег, который пройдет почти весь день, закончится. Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 8 декабря: 

  • Снежинки и снежные хлопья крупные — будет потепление.
  • Дым из трубы идет столбом — будет мороз. Если стелется к земле — потеплеет.
  • Яркие звезды — похолодает, тусклые — потеплеет.
  • Большие снежные наметы — к хорошему урожаю в следующем году.
  • Петухи рано запели — скоро будет оттепель.

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