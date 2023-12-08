Погода на 8 декабря: в Днепре ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Вечером снег, который пройдет почти весь день, закончится. Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 8 декабря:
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