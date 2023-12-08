Погода на 8 декабря: в Днепре ожидается снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Вечером снег, который пройдет почти весь день, закончится. Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 8 декабря:

Снежинки и снежные хлопья крупные — будет потепление.

Дым из трубы идет столбом — будет мороз. Если стелется к земле — потеплеет.

Яркие звезды — похолодает, тусклые — потеплеет.

Большие снежные наметы — к хорошему урожаю в следующем году.

Петухи рано запели — скоро будет оттепель.

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