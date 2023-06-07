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Погода на 7 июня: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 7 июня: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 7 июня:

  • На рябине много цветов – будет урожай хлеба.
  • Поздний цвет рябины сулит долгую осень.
  • Много росы – к очень хорошему урожаю.

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Новости Днепра про Погода на 7 июня: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 7 июня: в Днепре облачно, но без осадковРусский

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