Погода на 7 июня: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Каховскую ГЭС взорвали. Собрали все, что известно по состоянию на…

Река сносит хозяйственные постройки и даже жилые дома.

Сто лет назад в Днепре на реке было большое количество…

Шмигаль рассказал о ситуации на ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС находится на технически необходимой отметке, однако станция должна быть демилитаризована. просмотров

Из покинутого погреба идет дым: на пожаре в Каменском погиб мужчина 6 июня в 18:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Энергетиков Днепровского района города Каменское. 0 просмотров

У ПриватБанка произошел сбой: нарушена оплата картами У ПриватБанка сегодня, 6 июня, вечером наблюдается сбой в работе. В частности, нарушена оплата картами. просмотров