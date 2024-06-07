Погода на 7 июня: в Днепре будет тепло и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +20°.До обеда столбики термометра будут показывать до +29°.Скорость ветра до 5 метров в секунду.

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