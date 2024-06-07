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Погода на 7 июня: в Днепре будет тепло и солнечно

Сегодня 06:15
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Хорошего летнего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 7 июня: в Днепре будет тепло и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +20°.До обеда столбики термометра будут показывать до +29°.Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 7 июня: 

  • Много оводов появилось, значит урожай будет богатым.
  • Боярышник обильно цветет – к суровой зиме.
  • Жуки резво летают и жужжат – к теплому солнечному дню.

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