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Погода на 7 июля: в Днепре будет ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 7 июля: в Днепре будет ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°. Скорость ветра до 4 метров в секунду. 

Народные приметы на 7 июля: 

  • Если сегодня днем дождь, то через пять дней ожидается солнечная погода.
  • Гроза в этот день предсказывает отсутствие орехов в этом году.
  • Укрепление аромата полевых цветов означает приближение дождя.
  • Если рано утром выпадает туман, можно ожидать хорошую погоду.

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