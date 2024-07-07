Погода на 7 июля: в Днепре будет ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 7 июля:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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