Погода на 7 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Свою дверь продуктовый открыл еще в 1950-х и с тех пор сменил несколько названий.

Выходное пособие при увольнении могут получить те сотрудники, которые были уволены с места работы в связи с сокращением штатов или по другим, не зависящим от них причин. В случаях, когда сотрудник уволился по собственному желанию или согласованию сторон претендовать на…