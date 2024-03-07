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Погода на 7 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 7 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 5 метров в секунду. 

Народные приметы на 7 марта: 

  • Высокие и густые облака сулят хорошую устойчивую погоду.
  • Солнце начинает припекать — к хорошему урожаю.
  • Метель и вьюга в этот день означают, что весна будет поздней.
  • Рассвет золотой или розовый — к хорошей погоде.
  • Если сегодня стоит туман или сырость — лето будет дождливым.

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