Погода на 7 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 7 марта:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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