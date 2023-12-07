Погода на 7 декабря: в Днепре ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Ночью ожидается снег. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

В Днепре из-за циклона из Турции ожидают снегопад.

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