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Погода на 7 декабря: в Днепре ожидается снег

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 7 декабря: в Днепре ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Ночью ожидается снег. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду. 

Народные приметы на 7 декабря: 

  • На небе мало звезд — к скорому снегопаду.
  • Кольцо вокруг луны — к морозам.
  • Туман с оттепелью — морозы придут через неделю.
  • Идет снег — будет плохой урожай.

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