Погода на 7 декабря: в Днепре ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Ночью ожидается снег. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 7 декабря:
Читайте также:
Автор:
В Днепре из-за циклона из Турции ожидают снегопад.
Одевайтесь теплее, друзья!
Одевайтесь теплее, друзья!
Одевайтесь теплее, друзья!
Житель Кременчуга в Полтавской области обворовывал дальнобойщиков на территории Кировоградской и Днепропетровской областей.
Совет национальной безопасности и обороны включил Днепровский металлургический комбинат в Каменском в список активов, которые должны изъять у резидентов РФ.
В парках Днепра можно было встретить Святого Николая и Гринча.
В Днепре произошло ДТП с трамваем.
В Днепропетровской области проживает 400 тысяч переселенцев, из них только пятая часть - мужчины.
В Днепре в четверг, 7 декабря, не будет отопления.
К вечеру в Днепре слышали звуки взрывов.
В Днепре из-за циклона из Турции ожидают снегопад.
Сегодня, 6 декабря, российские СМИ сообщили, что в Подмосковье нашли мертвым предателя Украины, бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву.
В Днепре продают помещение, где ранее находился легендарный пивбар «Цепи». Оно расположено возле памятника Полю. Открытый в 1980-х годах пивбар сразу стал любимым местом времяпровождения футбольных фанатов и любителей играть в карты. Свое название бар получил из-за необычного оформления: столы…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!