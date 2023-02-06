Погода на 6 февраля: в Днепре весь день будет облачным

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 6 февраля:
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