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Погода на 6 февраля: в Днепре весь день будет облачным

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня можно оставлять дома!

Новости Днепра про Погода на 6 февраля: в Днепре весь день будет облачным

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 6 февраля:

  • Какая погода стоит на Аксинью, такая и весна.
  • Облака на светлом небе сулят хорошую погоду.
  • Метель 6 февраля — быть весне запоздалой.

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