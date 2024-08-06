Погода на 6 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, облаков, покрывавших небо в Днепре утром, во второй половине дня не будет, и к позднему вечеру они уже не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 6 августа:
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Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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