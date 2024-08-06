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Погода на 6 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 6 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, облаков, покрывавших небо в Днепре утром, во второй половине дня не будет, и к позднему вечеру они уже не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 6 августа: 

  • Если в лесу до сих пор не появились грибы, то и осенью их будет мало.
  • Чем больше ягод уродилось на калине, тем суровей будет зима.
  • Если на улице на паутине не видно паука, то скоро погода испортится.

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