Погода на 6 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, облаков, покрывавших небо в Днепре утром, во второй половине дня не будет, и к позднему вечеру они уже не появятся. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.