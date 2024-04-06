Погода на 6 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, первая половина дня в Днепре будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 6 апреля:
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