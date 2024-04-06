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Погода на 6 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего весеннего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 6 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, первая половина дня в Днепре будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 6 апреля: 

  • Утренняя роса обещает хороший урожай проса.
  • Пошел снег (крупа) – к урожаю гречихи.
  • Если на Артемия мороз, будет просо и овес.
  • Если начал петь зяблик, то погода будет холодной.
  • Снег полностью растаял – лето будет ранним.

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