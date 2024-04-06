Погода на 6 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего весеннего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, первая половина дня в Днепре будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 6 апреля:

Утренняя роса обещает хороший урожай проса.

Пошел снег (крупа) – к урожаю гречихи.

Если на Артемия мороз, будет просо и овес.

Если начал петь зяблик, то погода будет холодной.

Снег полностью растаял – лето будет ранним.

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