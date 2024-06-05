Погода на 5 июня: в Днепре будет жарко, но ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Дождь c грозой, который днем придет на смену мелкому дождю, будет продолжать идти до позднего вечера.Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°.Скорость ветра до 5 метров в секунду.

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