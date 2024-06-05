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Погода на 5 июня: в Днепре будет жарко, но ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 5 июня: в Днепре будет жарко, но ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Дождь c грозой, который днем придет на смену мелкому дождю, будет продолжать идти до позднего вечера.Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°.Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 5 июня: 

  • Рябина цветет — к хорошему урожаю конопли.
  • Горлицы заворковали, значит настало время сеять коноплю.
  • Много мошек и комаров — к сухой и теплой погоде.
  • Много оводов появилось, значит урожай будет богатым.
  • Боярышник обильно цветет – к суровой зиме.
  • Жуки резво летают и жужжат – к теплому солнечному дню.

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Новости Днепра про Погода на 5 июня: в Днепре будет жарко, но ожидается дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 5 июня: в Днепре будет жарко, но ожидается дождьРусский

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