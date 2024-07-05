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Погода на 5 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 5 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, безоблачным небо в Днепре будет утром — день и вечер ожидаются пасмурными. Днем ожидается дождь c грозой, который к вечеру должен закончиться. Утром температура воздуха +25°. До обеда столбцы термометра будут показывать до +34°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 5 июля: 

  • Муравьи, скрывающиеся в муравейнике, предсказывают непогоду.
  • Вопли лебедей вечером могут свидетельствовать о порче погоды.
  • Прилет перепелов близко к селу может указывать на суровую зиму.

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