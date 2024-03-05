Погода на 5 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 5 марта:

Снежный день предвещал хороший урожай.

Если снег с дождем – будет оттепель и половодье.

Если у снега шершавая поверхность, будет хороший урожай.

Галки и сороки в снегу купаются – к оттепели.

Вороны и галки высоко в небе парят – к снегопаду.

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