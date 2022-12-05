Погода на 5 декабря: в Днепре будет солнечно, но холодно

Согласно прогнозам синоптиков, по утрам в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха -9°. До обеда столбики термометра будут показывать до -3°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 5 декабря:
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