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Погода на 5 декабря: в Днепре будет солнечно, но холодно

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 5 декабря: в Днепре будет солнечно, но холодно

Согласно прогнозам синоптиков, по утрам в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха -9°. До обеда столбики термометра будут показывать до -3°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 5 декабря:

  • В проруби вода поднялась выше льда — скоро наступит оттепель.
  • Разгорелась сажа в костре — к пасмурной и снежной погоде.
  • Если волки вышли из леса и подошли близко к селам — быть зиме суровой.

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Новости Днепра про Погода на 5 декабря: в Днепре будет солнечно, но холодноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 5 декабря: в Днепре будет солнечно, но холодноРусский

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