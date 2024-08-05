Погода на 5 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утро и день в Днепре ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. К полудню осадков не ожидается. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показываться до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 5 августа:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Уроженец Днепропетровщины Михаил Кохан получил бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Днепрянка Ярослава Магучих завоевала золото ОИ 2024!
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.
Сегодня российские войска снова обстреляли Никопольщину.
В Никопольском районе пожарные ликвидировали последствия ДТП.
В Кривом Роге произошло серьезное ДТП с участием скорой.
Пограничники задержали троих мужчин из Днепропетровской области.
В центре города Днепр ретро-трамвай сошел с рельсов.
Сегодня, 4 июля, на заезде на Новый мост в Днепре произошло ДТП.
На войне с рф погиб воин из Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!