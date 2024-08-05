Погода на 5 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, утро и день в Днепре ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. К полудню осадков не ожидается. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показываться до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 5 августа:

Туман по низинам слетается – к теплой погоде.

Утром трава сухая — в обед появятся облака.

Гремит гром без перерыва – может пойти град.

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