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Погода на 5 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 5 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утро и день в Днепре ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. К полудню осадков не ожидается. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показываться до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 5 августа: 

  • Туман по низинам слетается – к теплой погоде.
  • Утром трава сухая — в обед появятся облака.
  • Гремит гром без перерыва – может пойти град.

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