Погода на 5 апреля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Ночью ожидается дождь. Утром без осадков. Днем снова будет идти дождь, который ближе к вечеру может усилиться. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Обязательно захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

Зонт сегодня не понадобится!

Синоптики рассказали, когда в Украину и Днепр придет весенняя жара.

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