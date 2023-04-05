Погода на 5 апреля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Ночью ожидается дождь. Утром без осадков. Днем снова будет идти дождь, который ближе к вечеру может усилиться. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 5 апреля:
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