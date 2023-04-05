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Погода на 5 апреля: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 5 апреля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Ночью ожидается дождь. Утром без осадков. Днем снова будет идти дождь, который ближе к вечеру может усилиться. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 5 апреля:

  • Синие облака предвещают теплый дождь.
  • Кошка кашляет или чихает – к дождю.
  • Белка из гнезда вышла – к теплу.

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