Погода на 4 июня: в Днепре будет очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, утренние тучи в Днепре продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.Утром температура воздуха +21°.До обеда столбики термометра будут показывать до +32°.Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 4 июня:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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