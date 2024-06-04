Погода на 4 июня: в Днепре будет очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, утренние тучи в Днепре продержатся недолго, днем ​​и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.Утром температура воздуха +21°.До обеда столбики термометра будут показывать до +32°.Скорость ветра до 3 метров в секунду.

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