Погода на 4 июля: в Днепре будет очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +36°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 2 июля:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Днепрянам дали советы, как выжить во время адской жары.
Хорошего дня, друзья!
Июль начнется аномальной жарой.
В регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
В Днепре 77 выпускников получили 200 баллов по НМТ.
Стало известно имя женщины, погибшей из-за ракетного удара 28 июня.
Нетрезвого водителя с холодным оружием остановили в Кривом Роге.
В Днепре в течении суток будут выключать свет.
В Днепре возобновили обычное движение транспорта.
Пострадавший из-за ракетного удара торговый центр в Днепре скоро возобновит работу.
В Днепре активно строятся новые дома, но вместе с тем, в зданиях, построенных еще во времена Екатеринослава до сих пор живут люди. Более 100 лет назад дома в городе строили как доходные – это значит, что в таком особняке было…
Гости отеля "Днепропетровск" в центре города показали, как выглядит один из номеров.
Мэр Днепра призвал поблагодарить коммунальщиков, которые едва ли не первыми приезжают на места "прилетов", чтобы ликвидировать последствия.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!