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Погода на 4 июля: в Днепре будет очень жарко

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 4 июля: в Днепре будет очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре в этот день будет ясным недолго, уже днем ​​оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +36°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 2 июля: 

  • Если роса не высыхает до позднего утра, можно ожидать грозу.
  • Если на востоке появляется радуга, это означает хорошую погоду.
  • Если гром долго гремит, можно ожидать непогоду, а если гремит прерывисто, то будет ясно.
  • Если тучи собираются, это означает приближение непогоды.
  • Если у звезд видны красные и белые кольца, можно ожидать хорошие дни с хорошей погодой.

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