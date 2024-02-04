Погода на 4 февраля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Скорее всего, без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Ранее в Украине Сретение Господне отмечали 15 февраля, но в…

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