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Погода на 4 февраля: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 4 февраля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Скорее всего, без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 4 февраля: 

  • Если днем светит солнце — ждите раннюю весну.
  • Много снега на Тимофея — будет хороший урожай зерновых.
  • Если началась метель, то такая погода продлится неделю.
  • Петухи вечером раскукарекались — к оттепели.
  • Куры рано садятся на насест — ночью будет мороз.
  • Гуси прячут клювы под крыло и стоят на одной ноге — к холодам.
  • Узоры на стекле поднимаются вверх — к похолоданию, а вбок — к оттепели.
  • Если на улице мороз, а стекло запотевает, то скоро начнется потепление.

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