Погода на 4 февраля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Скорее всего, без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 4 февраля:
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