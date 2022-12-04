Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 4 декабря: в Днепр пришли первые морозы

Сегодня 06:15
просмотров

Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода на 4 декабря: в Днепр пришли первые морозы

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков! Утром температура воздуха -7°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 5,6 метров в секунду.

Народные приметы на 4 декабря:

  • Морозный день предвещает холодную и снежную зиму.
  • Пасмурная и теплая погода – будет неурожай.
  • Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень знойным.
  • Яркое солнце – погода в ближайшие дни будет хорошей.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 4 декабря: в Днепр пришли первые морозыУкраїнська Новости Днепра про Погода на 4 декабря: в Днепр пришли первые морозыРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Будет сносить с ног: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении
    Новости Днепра
    Вчера 09:41
    Будет сносить с ног: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении

    В Днепре 3 декабря будет штормовой ветер.

    В Днепре вспыхнуло складское помещение (ФОТО, ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Вчера 09:08
    В Днепре вспыхнуло складское помещение (ФОТО, ВИДЕО)

    На Победе горело складское помещение.

    В Днепре весь день будет облачно, без осадков: погода на 3 декабря
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    В Днепре весь день будет облачно, без осадков: погода на 3 декабря

    Одевайтесь теплее, друзья!

    После полугодового перерыва возобновит движение поезд из Львова в Днепр: как будет курсировать
    Новости Днепра
    02.12.2022 17:21
    После полугодового перерыва возобновит движение поезд из Львова в Днепр: как будет курсировать

    Укрзализныця вернула поезд из Днепра во Львов.

    Последние новости

    В Днепре просят создать Всемирный день днепрянина
    В Днепре просят создать Всемирный день днепрянина

    Горожане создали петицию с просьбой создать Всемирный день днепрянина.

    Вчера 20:10
    просмотров
    Такого нет даже в Днепре: в Марганце несмотря на обстрелы, уцелело уникальное здание
    Такого нет даже в Днепре: в Марганце несмотря на обстрелы, уцелело уникальное здание

    Российские обстрелы продолжают разрушать нашу архитектуру. Россияне уничтожили десятки уникальных построек по всей стране.

    Вчера 19:30
    просмотров
    В ГСЧС рассказали детали сегодняшнего масштабного пожара в центре Днепра (ФОТО)
    В ГСЧС рассказали детали сегодняшнего масштабного пожара в центре Днепра (ФОТО)

    В Днепре горело двухэтажное здание на улице Столярова. Дым видели даже на левом берегу.

    Вчера 18:36
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области подростки украли ящик с донатами на ВСУ
    В Днепропетровской области подростки украли ящик с донатами на ВСУ

    У Кривому Розі підлітки намагалися вкрасти пожертви на ЗСУ.

    Вчера 18:04
    просмотров
    Российские энергетики корректируют ракетные удары по украинской инфраструктуре
    Российские энергетики корректируют ракетные удары по украинской инфраструктуре

    Экс-руководитель Укрэнерго считает, что военным РФ помогают российские энергетики.

    Вчера 17:30
    0
    просмотров
    Пупсики и собачки: на Победе кто-то оставил на детской площадке десятки игрушек
    Пупсики и собачки: на Победе кто-то оставил на детской площадке десятки игрушек

    В Днепре на Победе кто-то покинул десяток игрушек.

    Вчера 16:55
    просмотров
    В Донецкой области во время боевого задания погиб ультрас «Кривбасса» из Днепропетровщины
    В Донецкой области во время боевого задания погиб ультрас «Кривбасса» из Днепропетровщины

    Война унесла еще одну жизнь нашего земляка.

    Вчера 16:21
    просмотров
    Декабрьская сакура: жителей Днепра удивили цветущие вишни на набережной (ФОТО)
    Декабрьская сакура: жителей Днепра удивили цветущие вишни на набережной (ФОТО)

    Жителей Днепра удивила цветущая вишня на набережной.

    Вчера 15:36
    просмотров
    «Йолка» будет: в Днепре вместо живой елки к Новому году украсят кипарисовик
    «Йолка» будет: в Днепре вместо живой елки к Новому году украсят кипарисовик

    Праздничная елка будет, но в днепровском ботсаду.

    Вчера 14:59
    просмотров
    Без сознания провел месяц в реанимации: в Днепре спасали военного с тяжелым ранением
    Без сознания провел месяц в реанимации: в Днепре спасали военного с тяжелым ранением

    В Днепре поставили на ноги бойца, получившего тяжелое ранение.

    Вчера 14:22
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх