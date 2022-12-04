Погода на 4 декабря: в Днепр пришли первые морозы

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков! Утром температура воздуха -7°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 5,6 метров в секунду.

Народные приметы на 4 декабря:

Морозный день предвещает холодную и снежную зиму.

Пасмурная и теплая погода – будет неурожай.

Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень знойным.

Яркое солнце – погода в ближайшие дни будет хорошей.

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