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Погода на 31 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 31 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облаков будет наблюдаться в этот день практически не будет, небо будет ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 31 июля: 

  • У моркови поникла ботва — к дождю;
  • Радуга долго держится — к сырой погоде.
  • Если утром на траве нет росы, то скоро похолодает.

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