Погода на 31 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облаков будет наблюдаться в этот день практически не будет, небо будет ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 31 июля:
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