Погода на 31 мая: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, до обеда в Днепре продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +14°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 31 мая:
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