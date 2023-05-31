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Погода на 31 мая: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 31 мая: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, до обеда в Днепре продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +14°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 31 мая:

  • Дуб раньше ясеня листья выпустил – к засушливому лету
  • Яблоня и рябина поздно расцвели – к поздней осени
  • Кукушка долго и без остановки кукует – к наступлению тепла

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Новости Днепра про Погода на 31 мая: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 31 мая: в Днепре облачно, но без осадковРусский

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