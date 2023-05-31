Погода на 31 мая: в Днепре облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, до обеда в Днепре продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +14°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 31 мая:

Дуб раньше ясеня листья выпустил – к засушливому лету

Яблоня и рябина поздно расцвели – к поздней осени

Кукушка долго и без остановки кукует – к наступлению тепла

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