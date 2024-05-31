Погода на 31 мая: в Днепре будет очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре утром и вечером, днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков!Утром температура воздуха +16°.До обеда столбики термометра будут показывать до +27°.Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 31 мая:
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Хорошего дня, друзья!
Отличного дня, друзья!
Это настоящая красота!
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