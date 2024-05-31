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Погода на 31 мая: в Днепре будет очень тепло

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 31 мая: в Днепре будет очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре утром и вечером, днем ​​небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков!Утром температура воздуха +16°.До обеда столбики термометра будут показывать до +27°.Скорость ветра до 3 метров в секунду. 

Народные приметы на 31 мая: 

  • Листья дуба полностью распустились – к хорошему урожаю.
  • Кукушка долго кукует – в ближайшее время будут теплые дни.
  • Дуб распустил листья раньше ясеня – лето будет засушливым.
  • Волны бьют против течения – скоро начнется дождь.
  • Если роса в этот день обильная, то июль будет очень жаркий.

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