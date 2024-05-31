Погода на 31 мая: в Днепре будет очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре утром и вечером, днем ​​небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков!Утром температура воздуха +16°.До обеда столбики термометра будут показывать до +27°.Скорость ветра до 3 метров в секунду.

За последние 15 лет центр Днепра очень изменился. Исчезают и…

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