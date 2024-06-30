Погода на 30 июня: в Днепре будет ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков!Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°.Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 30 июня:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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