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Погода на 30 июня: в Днепре будет ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 30 июня: в Днепре будет ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков!Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°.Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 30 июня: 

  • Комары в июне столбом толкутся — жди сухой погоды.
  • Облака в этот день прочат дожди в ближайшие два дня.
  • Теплые ночи в июне свидетельствуют о плодоносном урожае.

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