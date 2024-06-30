Погода на 30 июня: в Днепре будет ясно и без осадков

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков!Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°.Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 30 июня:

Комары в июне столбом толкутся — жди сухой погоды.

Облака в этот день прочат дожди в ближайшие два дня.

Теплые ночи в июне свидетельствуют о плодоносном урожае.

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