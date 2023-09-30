Погода на 30 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 30 сентября:
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