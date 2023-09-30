Погода на 30 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Порадует ли в выходные погода – читайте дальше!

Камни соединены монтажной пеной: в Днепре появился импровизированный японский сад В Днепре на Победе горожане обустроили на своем дворе импровизированный сад камней. 5 просмотров