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Погода на 30 мая: в Днепре ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 30 мая: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. На протяжении всего дня будет идти мелкий дождь, который вечером пойдет сильнее. Утром температура воздуха +15°С. К обеду столбики термометра будут показывать до +19°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 30 мая:

  • Какая погода стоит на Евдокию Свистунью,таким будет и лето
  • Прохладный день — примета частого града летом
  • День дождливый и луна только зарождается — летом будет много осадков

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