Погода на 30 мая: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. На протяжении всего дня будет идти мелкий дождь, который вечером пойдет сильнее. Утром температура воздуха +15°С. К обеду столбики термометра будут показывать до +19°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 30 мая:
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