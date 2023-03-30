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Погода на 30 марта: в Днепре будет пасмурно

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода на 30 марта: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Скорее всего, день пройдет без осадков. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 30 марта:

  • Если на Алексея тепло, то и весна теплой будет.
  • Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней.
  • На орешнике появились сережки — весна окончательно наступила.
  • Пчелы делают облет — к хорошему медосбору в этом году.

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