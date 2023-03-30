Погода на 30 марта: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Скорее всего, день пройдет без осадков. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 30 марта:
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В Днепре у местных жителей обнаружили целый арсенал оружия.
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