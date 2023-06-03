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Погода на 3 июня: в Днепре облачно, возможен дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 3 июня: в Днепре облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, утро и вечер в Днепре будут ясными, днем ожидается облачность. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь, который к вечеру должен закончиться. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 3 июня:

  • Хорошо рябина цветет – будет урожай льна.
  • Кукушка кукует – на хорошую погоду.
  • Звезды мерцают – к ненастью.
  • Луна в кругах – к пасмурной погоде.

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