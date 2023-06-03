Погода на 3 июня: в Днепре облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, утро и вечер в Днепре будут ясными, днем ожидается облачность. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь, который к вечеру должен закончиться. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

После произошедшей в столице трагедии мэр Днепра Филатов заявил, что…

Зонт сегодня не понадобится!

Ранее в соцсетях появилась публикация активиста Дениса Селина о приобретении…

Оказывается, укрытие - это не всегда безопасное место.

Самбистка с Днепровщины завоевала золото в Сербии Изабелла Лось – самбистка из Кривого Рога представила Украину на соревнованиях в Белграде и завоевала золото. просмотров

Компьютеры и мобильные телефоны: в Днепропетровской области полицейский похитил вещдоки В Днепропетровской области полицейский украл вещественных доказательств больше чем на 300 тысяч. просмотров

Мы уничтожили 17 «Шахедов» и 2 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов : ситуация на фронте Украинские военные отбили 15 атак россиян в Донецкой и Луганской области, уничтожили 17 "Шахедов" и 2 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов. просмотров

Полиция Днепра разыскивает 14-летнего Владислава Панкова 2 июня около 11.30 парень ушел с улицы Аэропортовской в ​​Шевченковском районе города и до настоящего времени его местонахождение не известно. просмотров