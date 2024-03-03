Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 3 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
просмотров

Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 3 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 3 марта: 

  • День без осадков – к хорошему урожаю.
  • Бледная луна — к сильному снегопаду, ясная – к стуже.
  • Белые облака предвещают ветер, а серые – тепло.
  • Густой туман утром – к плохой погоде летом.
  • Много снега выпало – к хорошему урожаю зерна.
  • Туманный круг вокруг Луны – к метели.
  • Если трещат дрова в печи, ждите холодов.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 3 марта: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 3 марта: в Днепре облачно, но без осадковРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Пересаживают со двора во двор: в Днепре на Осенней начались «соседские войны» из-за елки
Новости Днепра
Вчера 22:16
Пересаживают со двора во двор: в Днепре на Осенней начались «соседские войны» из-за елки

И такое бывает!

Погода на 2 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 2 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями

Хорошего дня, друзья!

Привет, весна: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность
Новости Днепра
01.03.2024 06:15
Привет, весна: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

В Днепре в конце февраля массово отцветают одуванчики (ФОТО)
Новости Днепра
29.02.2024 20:54
В Днепре в конце февраля массово отцветают одуванчики (ФОТО)

В Днепре в конце февраля уже отцветают одуванчики.

Последние новости

Пересаживают со двора во двор: в Днепре на Осенней начались «соседские войны» из-за елки
Пересаживают со двора во двор: в Днепре на Осенней начались «соседские войны» из-за елки

И такое бывает!

Вчера 22:16
1
просмотров
Подтверждено сбитие еще одного бомбардировщика Су-34
Подтверждено сбитие еще одного бомбардировщика Су-34

Вместе - к победе!

Вчера 19:23
3
просмотров
Враг целил дронами-камикадзе и артиллерией по Никопольщине
Враг целил дронами-камикадзе и артиллерией по Никопольщине

Сегодня Никопольщина снова была под ударами врага.

Вчера 19:18
3
просмотров
Жители Днепропетровской области заплатили от 6 до 11 тыс долларов, чтобы сбежать в Молдову
Жители Днепропетровской области заплатили от 6 до 11 тыс долларов, чтобы сбежать в Молдову

За попытку незаконного пересечения границы была задержана группа из 7 мужчин.

Вчера 18:34
3
просмотров
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: водитель Lexus въехал в два грузовика
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: водитель Lexus въехал в два грузовика

На трассе Днепр-Харьков вчера, 1 февраля, произошло смертельное ДТП.

Вчера 17:42
2
просмотров
Командующий Воздушными силами Олещук обнародовал видео со сбитым в пятницу Су-34
Командующий Воздушными силами Олещук обнародовал видео со сбитым в пятницу Су-34

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал видео горящего российского самолета Су-34.

Вчера 15:41
2
просмотров
В Днепре задержан 48-летний мужчина за сбыт наркотиков на территории города
В Днепре задержан 48-летний мужчина за сбыт наркотиков на территории города

В Днепре задержан 48-летний мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических средств.

Вчера 15:07
1
просмотров
В Днепре спасатели освободили собаку, упавшую в коммуникационный коллектор
В Днепре спасатели освободили собаку, упавшую в коммуникационный коллектор

Сегодня утром к спасателям поступило сообщение о собаке, которая упала в заброшенный коммуникационный коллектор.

Вчера 13:52
3
просмотров
Враг с утра обстреливает Никопольщину: пострадали две женщины
Враг с утра обстреливает Никопольщину: пострадали две женщины

Сегодня враг продолжил заниматься террором Никопольских громад.

Вчера 12:54
1
просмотров
Под Авдеевкой погиб Герой из Кривого Рога Павел Желтуха
Под Авдеевкой погиб Герой из Кривого Рога Павел Желтуха

В боях за Украину под Авдеевкой погиб криворожец Павел Желтуха.

Вчера 11:47
1
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх