Погода на 3 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 3 марта:
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