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Погода на 3 февраля: в Днепре весь день будет пасмурно

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 3 февраля: в Днепре весь день будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре все время будет облачная погода, днем облака ненадолго развеются, чтобы к вечеру снова появиться. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 3 февраля:

  • Холодный и сухой день — к жаркому августу.
  • Птицы садятся на верхушки деревьев — к потеплению.
  • Если галки поднимают истошный крик, то будет оттепель.

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