Погода на 3 февраля: в Днепре весь день будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре все время будет облачная погода, днем облака ненадолго развеются, чтобы к вечеру снова появиться. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

В феврале 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней…

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