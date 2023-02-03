Погода на 3 февраля: в Днепре весь день будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре все время будет облачная погода, днем облака ненадолго развеются, чтобы к вечеру снова появиться. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 3 февраля:
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2 февраля отмечается День сурка.
В феврале 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней…
Одевайтесь теплее, друзья!
Одевайтесь теплее, друзья!
В Павлограде поймали закладчика, который переехал в город, чтобы продавать наркотики.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне занимаются похищением украинских детей и снимают потом с ними видео сексуального характера.
Сегодня российские захватчики выпустили более 20 снарядов по территории Днепропетровской области.
Працівники поліції охорони Кривого Рогу затримали громадянку з підробленими документами.
Баскетболисты "Прометея" (Слобожанское, Днепропетровская обл.) провели свой 13-й поединок в групповом раунде Еврокубка. На «Арене Рига» в Латвии клуб выиграл у испанской команды «Ховентут Бадалона» – 95:90 (26:20, 23:18, 19:23, 23:33).
В полицию Каменского сообщили, что 41-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту оружия.
В Днепре задержали мужчину на самокате, который мог ограбить кафе.
2 февраля отмечается День сурка.
В Днепре магазины известной сети продают свои торговые помещения. Супермаркеты из них давно переехали, так как залы стали для них малы и перестали отвечать количеству продукции, а также покупателей в магазинах.
В Днепре загорелась мастерская в профучилище.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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