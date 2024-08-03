Погода на 3 августа: в Днепре будет ясно и без осадков

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 3 августа:

Много росы – к плохому урожаю льна.

Туман по низинам слетается – к теплой погоде.

Паук паутину не плетёт – будет дождь.

Утром трава сухая — в обед появятся облака.

Гремит гром без перерыва – может пойти град.

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