Погода на 3 августа: в Днепре будет ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 3 августа:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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