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Погода на 3 августа: в Днепре будет ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 3 августа: в Днепре будет ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 3 августа: 

  • Много росы – к плохому урожаю льна.
  • Туман по низинам слетается – к теплой погоде.
  • Паук паутину не плетёт – будет дождь.
  • Утром трава сухая — в обед появятся облака.
  • Гремит гром без перерыва – может пойти град.

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