Погода на 29 июня: в Днепре будет тепло и солнечно

После Второй мировой войны парк Глобы пережил реконструкцию, во время которой было не только восстановлено то, что уже было в парке, например, железная дорога, но и зеленая зона обрела несколько новых аттракционов и мест, где жители Днепра могли проводить досуг.…

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