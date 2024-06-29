Погода на 29 июня: в Днепре будет тепло и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, по утрам в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 29 июня:
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Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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