Погода на 29 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, чистое небо днем за облаками, но к вечеру погода в Днепре опять прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 29 июля:
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