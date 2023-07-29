Погода на 29 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, чистое небо днем за облаками, но к вечеру погода в Днепре опять прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 29 июля:

Если подул южный ветер, то будет ясно.

Если гулко гремит гром, будет ливень.

Кузнечики громко стрекочут – к жаре.

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