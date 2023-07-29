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Погода на 29 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 29 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, чистое небо днем за облаками, но к вечеру погода в Днепре опять прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 29 июля: 

  • Если подул южный ветер, то будет ясно.
  • Если гулко гремит гром, будет ливень.
  • Кузнечики громко стрекочут – к жаре.

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Новости Днепра про Погода на 29 июля: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 29 июля: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

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