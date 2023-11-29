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Погода на 29 ноября: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 29 ноября: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет пасмурным. Сильный дождь будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 29 ноября: 

  • Если выпал снег, то скоро наступят сильные снежные бури.
  • Если дует ветер, то зима будет очень холодной.
  • Если с утра морозно, то нужно готовиться к суровой зиме.
  • Если в этот день идет дождь, то будет теплая зима.
  • Если облака движутся низко, наступят сильные морозы.

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