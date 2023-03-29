Погода на 29 марта: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптков, в Днепре в течение всего дня будет пасмурная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Мэр Днепра Борис Филатов, который по приглашению немецкой стороны посетил…

Захватите с собой зонт!

Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Днепровского горсовета.

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