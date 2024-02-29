Погода на 29 февраля: в Днепре облачно, но без осадков

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, облака закроют небо уже утром и продержатся в Днепре весь день, развеявшись лишь к вечеру. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 29 февраля:

Подснежники расцвели — значит, весна уже началась.

Лес трещит – жди мороза, шуршит – оттепели.

Туман или снег в этот день – к урожаю.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: