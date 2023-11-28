Погода на 28 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

В Днепре к концу ноября несколько раз поменяется погода.

В жизни бывают ситуации, когда планы внезапно меняются и поездку на поезде, билет на который был куплен заранее, приходится отменять. Тогда, чтобы деньги не пропали, можно и нужно вернуть купленный билет обратно.