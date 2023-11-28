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Погода на 28 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 28 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясная погода продержится совсем немного утром, а днем небо покроется облаками. Без осадков. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 28 ноября: 

  • Снегопад — к хорошему урожаю.
  • Начинают дуть ветра — будет ветрено еще месяц.
  • Теплая погода — к ненастной весне.
  • Утренний красный оттенок солнца — к метели.
  • Дождь или мокрый снег — к холодному маю.
 

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