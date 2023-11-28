Погода на 28 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясная погода продержится совсем немного утром, а днем небо покроется облаками. Без осадков. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 28 ноября:
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