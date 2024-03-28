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Погода на 28 марта: в Днепре будет облачно, но тепло

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 28 марта: в Днепре будет облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре ожидается облачной, лишь ненадолго день порадует нас ясным небом. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 28 марта: 

  • Расчирикались воробьи – к скорому потеплению.
  • Журавли летят низко — к непогоде.
  • Яркий закат — к дождливым денькам.
  • Вешние воды медленно текут — урожай будет плохим.
  • Цветет орешник — время выставлять ульи на пасеку.

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Новости Днепра про Погода на 28 марта: в Днепре будет облачно, но теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 28 марта: в Днепре будет облачно, но теплоРусский

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