Погода на 28 марта: в Днепре будет облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре ожидается облачной, лишь ненадолго день порадует нас ясным небом. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 28 марта:
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