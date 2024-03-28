Погода на 28 марта: в Днепре будет облачно, но тепло

Продолжается мобилизация в Украине на сегодняшний день, и Министерство обороны опубликовало информацию о том, что предусматривает законопроект №10449 о мобилизационных мероприятиях и военной подготовке.

В Украине, после того, как пациент получает электронный рецепт у профильного или семейного врача он может без посещения медучреждения получить его снова – для этого достаточно обратиться к доктору по телефону. Второй раз, дистанционно, рецепт выписывают тем, у кого есть…