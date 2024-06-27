Погода на 27 июня: в Днепре будет ясно и солнечно

За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Захватите с собой зонт!

Недоедают и имеют задержку развития: в Кривом Роге у горе-матери отобрали двоих детей В Кривом Роге на Днепропетровщине от матери забрали двоих детей, которые из-за небрежного воспитания испытывают проблемы со здоровьем. 2 просмотров

В Украине введут е-билеты в нескольких видах транспорта В Украине для нескольких видов транспорта будут введены е-билеты. 3 просмотров

Как самый большой доходный дом Екатеринослав превратился в ТРЦ: остался только фасад Торговый центр, расположенный внизу проспекта Поля в Днепре находится в старинном красивом здании. Правда, от дома, возведенного в начале 1910-х годов, остался только красивый фасад. Внутри он полностью переделан. 3 просмотров