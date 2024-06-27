Погода на 27 июня: в Днепре будет ясно и солнечно

За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народные приметы на 27 июня:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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