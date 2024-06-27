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Погода на 27 июня: в Днепре будет ясно и солнечно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 27 июня: в Днепре будет ясно и солнечно

За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду. 

Народные приметы на 27 июня: 

  • Северо-западный ветер – к дождю и ненастью.
  • Коршуны в небе парят – к ясному дню.
  • Лягушки прыгают на суше – к дождю.
  • На небе сполохи заиграли – к перемене погоды.
  • Утки притихли – будет гроза.
  • Зяблик звонко поет – к хорошей погоде.
  • Стрекозы громче обычного стрекочут – жди ненастья.

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