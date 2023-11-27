Погода на 27 ноября: в Днепре ожидается снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня небо в Днепре будет облачным. Вечером ожидается снег. Он будет постепенно затихать и ближе к вечеру прекратится. Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

Народные приметы на 27 ноября:

Звезды в небе яркие – вскоре мороз нагрянет.

Иней на деревьях – в тот же период ждите урожая овса

Плохая погода с осадками – май окажется с затяжными дождями.

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